Шахтар – Рома: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Донецький Шахтар приймає італійську Рому в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Шахтар – Рома розпочнеться на київському НСК Олімпійський о 19:55 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Шахтар – Рома: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги Європи
Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко – Майкон – Тете, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Соломон – Мораєс
Запасні: Шевченко, Пятов, Хочолава, Тайсон, Дентінью, Марлос, Сіпріано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондар, Фернандо
Рома: Лопес – Ібаньєс, Крістанте, Кумбулла – Карсдорп, Діавара, Вільяр, Спінаццола – Карлес Перес, Педро – Майораль
Запасні: Міранте, Фузато, Пеллегріні, Джеко, Сантон, Манчіні, Бруно Перес, Калафйорі, Ель-Шаараві