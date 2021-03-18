Первый тайм завершился нулевой ничьей, но уже на 49 минуте Анатолию Трубину пришлось вытаскивать мяч из сетки собственных ворот после удара Борхи Майораля.

Шахтер – Рома: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Мораесу удалось сравнять счет на 59 минуте, но последнее слово все же было за подопечными Фонсеки. Карлес Перес выкатил мяч на пустые ворота "горняков" и позволил Майоралю оформить дубль.

Рома одолела команду Каштру со счетом 5:1 по сумме двух матчей.

Шахтер во второй раз проиграл Роме и бесславно вылетел из Лиги Европы