Шахтер – Рома – 1:2 – видео голов и обзор матча
21:33 - Читати українською
Шахтер принимал Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео главных моментов матча Шахтер – Рома.
завершено
Борха Майораль 48’
Борха Майораль 72’
48’ Борха Майораль
72’ Борха Майораль
Первый тайм завершился нулевой ничьей, но уже на 49 минуте Анатолию Трубину пришлось вытаскивать мяч из сетки собственных ворот после удара Борхи Майораля.
Шахтер – Рома: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
Мораесу удалось сравнять счет на 59 минуте, но последнее слово все же было за подопечными Фонсеки. Карлес Перес выкатил мяч на пустые ворота "горняков" и позволил Майоралю оформить дубль.
Рома одолела команду Каштру со счетом 5:1 по сумме двух матчей.
Шахтер во второй раз проиграл Роме и бесславно вылетел из Лиги Европы
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