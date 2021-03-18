Результат матча в Риме не оставил "горнякам" пространства для маневров. Чемпион Украины вынужден был с первых секунд взять мяч под контроль. С этой задачей подопечные Каштру справились, но всерьез обострить ситуацию у владений Лопеса не получалось. Шахтер как по мановению волшебной палочки некого злодея каждый раз проваливал атаки на расстоянии 25 метров от ворот гостей.

Шахтер – Рома – видео голов

Зато Рома едва не забила с первой попытки. На 6-й минуте Майораль выскочил на ударную позицию после передачи из глубины, ушел в сторону от защитника и мощно пробил – мяч прошел над воротами! Шахтер ответил несколько минут спустя прорывом Тете правым флангом, но Алан Патрик не смог акцентировано пробить из пределов штрафной после паса соотечественника.

Шахтер – Рома: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы – как это было

Новая вспышка активности от обеих команд состоялся в середине тайма. Сначала Спинаццола попытался попасть в дальнюю девятку диагональным ударом (чуть мимо), а затем тот же Алан Патрик со средней дистанции пробил в руки Пау Лопесу. На 29-й минуте центрхав "горняков" еще раз проверил бдительность голкипера "волков", пробив после прохода Мораеса левой бровкой.

Форвард донетчан на 34-й оказался в эпицентре опасного момента Шахтера, но после навеса Додо не смог головой переправить мяч в верхний угол. Этот эпизод сильно разочаровал "горняков", которые к концу первой половины напомнили о себе разве что весьма неточным выстрелом Соломона метров с 22-х.

Слабые надежды на итоговый успех украинского гранда Рома вопреки жанру триллера похоронила на старте второго тайма. Это Карсдорп с боями прорвался по правому флангу и прострелил на линию вратарской, где свободный Борха Майораль головой переправил мяч в угол ворот Трубина после неудачного выноса Кривцова.

Тут же Педро мог пристыдить всю оборону Шахтера, но, оказавшись без сопротивления в центре штрафной, не смог положить в непрекрытый голкипером угол. Через несколько мгновений новая атака римлян лишь чудом не завершилась голом. А на 56-й минуте уже Трубин парировал еще один выстрел головой Майораля.

Казалось, что Шахтер полностью расклеился. Рома довела владения мячом до солидных 70 %, а "горняки" на значительный временной отрезок вообще выпали из игры. Но именно в такой момент команда Каштру неожиданно сравняла счет: Тете навесил в штрафную зону "волков", Алан Патрик пробросил на дальнюю штангу, и Жуниор Мораес в падении переправил мяч в ворота – 1:1.

Гол форварда сборной Украины добавил адреналина Шахтеру. Вот уже Коноплянка в фирменном стиле сместился с фланга и пробил, но Пау Лопес сумел вытянуть мяч из угла и переправил на угловой. Стандарт использовать в свою пользу "горняки", правда, не сумели. А пыл донетчан постепенно угас и уже к 70-й минуте соперники снова вернулись к невысокому темпу.

Это, однако, не помешало Роме забить во второй раз. На 72-й Карлес Перес ворвался в штрафную после разрезной передачи и выложил на блюдечке Майоралю, а Борха спокойно разобрался с Матвиенко и Трубиным – 1:2!

Когда пошел девятый десяток минут Шахтер напомнил о себе двумя атаками. В первой Матвиенко перспективно ворвался в штрафную зону римлян и упал после легкого прикосновения Бруну Переса. Пенальти? Не для Матеу Лаоса и VAR. Зато во второй атаке Марлос обыгрался с партнером на подступах к штрафной и классно пробил в угол – сэйв Лопеса!

Вырвать хотя бы ничью Шахтер так и не смог, проиграв двухматчевое противостояние с Ромой с общим счетом 1:5. Контраст с летне-осенними выступлениями "горняков" – невероятный. Но с таким регрессом в игре донетчане объективно и не имели шансов на выход в четвертьфинал.