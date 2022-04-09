Шахтер не планирует отдавать Алана Патрику в аренду Интернасьоналу, сообщает Goal.com.

Шахтер хочет продать Мудрика, – Цыганык

Донецкий клуб рассматривает только вариант с продажей игрока, в то время как "колорадос" хотели арендовать бразильца до конца года с правом выкупа. После отказа Интернасьонал начал обсуждение полноценной покупки игрока. Клубам следует поторопиться, ведь трансферное окно в Бразилии закрывается 12 апреля.

Напомним, контракт Алана Патрика с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.

К слову, накануне "горняки" отпустили в Интернасьонал Витао – в аренду до конца сезона.

Россия напала на Украину: Динамо приглашает форварда сборной на турне, Шевченко шокирует мир ужасами Краматорска (LIVE)