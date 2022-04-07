Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже шестнадцатая новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Зинченко послала россиян нах*й, обладатель "Золотого мяча" взял автомат в руки

16:20. Суркис, игроки и тренеры Динамо поддерживали молодежк у в матче Юношеской лиги УЕФА.

15:25. Игроки Динамо U-19 вышли на матч против Спортинга в Юношеской лиге УЕФА с украинскими флагами.

Dynamo's players come out for the game vs Sporting covered in Ukrainian flags. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2022

14:55. Очередной украинский стадион получил шокирующие повреждения – там проводила тренировку местная команда.

14:30. Экс-форвард сборной Украины может перебраться в Турцию – он так и не дебютировал за Полесье в официальном матче из-за нападения России.

13:50. Знаменитый грузинский клуб помог украинским переселенцам, которыми занимается Шахтер во Львове.

13:25. Шахтер начинает сборы в Турции – украинцы уже ожидают легионеров и тренеров.

13:00. "Страшная воронка глубиной 5-6 метров": отец известного олимпийца показал ужасные кадры стадиона в Чернигове.

12:30. Буффон лично встретился с юным футболистом из Украины, которому уже нашли команду в Италии – эмоциональное видео.