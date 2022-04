Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже шестнадцатая новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Зинченко послала россиян нах*й, обладатель "Золотого мяча" взял автомат в руки

16:20. Суркис, игроки и тренеры Динамо поддерживали молодежк у в матче Юношеской лиги УЕФА.

15:25. Игроки Динамо U-19 вышли на матч против Спортинга в Юношеской лиге УЕФА с украинскими флагами.

Dynamo's players come out for the game vs Sporting covered in Ukrainian flags. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA