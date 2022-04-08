Интернасьональ на своем официальном сайте объявил о трансфере Витао до конца сезона на правах аренды. Там защитник будет выступать с Тайсоном и Карлосом Де Пеной.

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Заметим, что переход был закрыт буквально в последний момент. 7 апреля завершилось действие разрешений ФИФА и УЕФА приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами и беспрепятственно переходить в другие команды.

Напомним, Витао перебрался в Шахтер летом 2019 года. С того времени бразилец провел в составе "горняков" 36 матчей во всех турнирах, оформив один ассист. Около половины этих поединков защитник провел в нынешнем сезоне.

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