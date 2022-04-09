Донецький клуб хоче витиснути максимум зі своїх футболістів.

Шахтар не планує віддавати Алана Патріку в оренду Інтернасьйоналу, повідомляє Goal.com.

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Донецький клуб розглядає лише варіант з продажем гравця, тоді як "колорадос" хотіли орендувати бразильця до кінця року з правом викупу. Після відмови Інтернасьйонал почав обговорення повноцінної покупки гравця. Клубам варто поквапитись, адже трансферне вікно в Бразилії закривається 12 квітня.

Нагадаємо, контракт Алана Патріка з Шахтарем чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 7 млн євро.

До слова, напередодні "гірники" відпустили в Інтернасьйонал Вітао – в оренду до кінця сезону.

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