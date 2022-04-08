Украинский журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом по поводу дальнейшей судьбы Михаила Мудрика в донецком клубе.

Руководство Шахтера планирует продать украинского полузащитника Михаила Мудрика, сообщает программа "Цыганык Live".

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Ранее "горняки" отвергали любые предложения по трансферу своей звезды, не желая расставаться с перспективными украинцами, однако война изменила планы дончан. Боссы "оранжево-черных" рассматривают предложения по Мудрику, которых сейчас предостаточно.

Напомним, в середине февраля 21-летний хавбек продлил контракт с Шахтером до конца 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

К слову, ранее Брентфорд предлагал за Мудрика 15 млн евро, однако это предложение не устроило "горняков".

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