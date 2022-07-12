Шахтер определился с датами летних сборов – "горняки" до сих пор не объявили о приходе преемника Де Дзерби
Донецкий клуб скоро начнет подготовку к следующему сезону.
Шахтер проведет тренировочное собрание в два этапа, первый из которых состоится с 14 по 30 июля, сообщает официальный сайт клуба.
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За это время "горнякам" предстоит сыграть три матча, один из которых запланирован на 26 июля против Аякса. Соперники в других двух поединках пока неизвестны.
Заметим, что вчера, 11 июля, Роберто Де Дзерби покинул Шахтер вместе со своим тренерским штабом, поэтому у команды пока нет главного тренера. Главным претендентом на должность является Игорь Йовичевич из СК Днепр-1.
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