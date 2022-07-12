Аталанта по-прежнему не рассчитывает на 26-летнего украинца, отыгравшего прошлый сезон на правах аренды в Специи. Недавно появилась информация о возможном возвращении Коваленко в Шахтер, но сам игрок настроен все же заиграть в Серии А.

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Полузащитник стремится продлить свое пребывание в Специи. В настоящее время клуб ведет переговоры с Аталантой о новой аренде украинца на сезон 2022/23. Об этом сообщает Calcio Spezia.

В прошлой кампании Коваленко сыграл за Специю 27 матчей, забил 1 гол и 4 раза ассистировал партнерам. Его соглашение с Аталантой рассчитано еще на 3 года.

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