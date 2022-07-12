Шахтар проведе тренувальні збори у два етапи, перший з яких відбудеться з 14 по 30 липня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За цей час "гірники" мають зіграти три матчі, один з яких запланований на 26 липня проти Аякса. Суперники в інших двох поєдинках наразі невідомі.

Зауважимо, що вчора, 11 липня, Роберто Де Дзербі покинув Шахтар разом зі своїм тренерським штабом, тож команда наразі не має головного тренера. Головним претендентом на посаду є Ігор Йовічевіч з СК Дніпро-1.

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