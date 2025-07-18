В пятницу, 18 июля, дончане провели свой очередной спарринг на летних сборах в Словении против местного Триглава (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) – Триглав (Словения) – 0:1

Гол: Покорн, 16

"Шахтеру нужно реабилитироваться": легенда "горняков" оценил шансы Турана и Ко на проход Бешикташа

Накануне Шахтер в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы расписал безголевую ничью с финским Ильвесом и благодаря разгрому в первом поединке (6:0) пробился в следующий круг, где встретится с турецким Бешикташем. Наставник "горняков" Арда Труан уже традиционно решил предоставить игровую практику тем, кто не был активно задействован во вчерашней игре – дончане провели спарринг со словенским Триглавом. Команды договорились, что поединок будет проходить в формате 2 тайма по 30 минут.

Соперник Шахтера в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе чемпионата Словении, где финишировал на второй строчке. В переходных матчах команда была в шаге от повышения в классе, но обидно проиграла Домжале (3:1, 1:4) и осталась там, где была. Триглав в это межсезонье успел сыграть лишь один спарринг, в котором потерпел разгром от представителя Первой лиги Англии Лутона (1:8).

Уже на 1-й минуте Шахтер едва не привез гол в свои ворота – после обрезки Фесюну пришлось спасать команду, отражая мощный удар Магдыча. В ответ Глущенко головой замкнул навес Кевина с левого фланга – рядом со стойкой. Через мгновение на удар Алиссона с правого фланга среагировал голкипер Триглава, отбив перед собой, а защитники подчистили.

На 15-й минуте был шанс у Назарины – мяч после выстрела издали вратарь забрал лишь со второй попытки. А через мгновение словенцы вышли вперед: после навеса с углового капитан Триглава Покорн головой направил мяч в сетку.

После гола соперники закрылись на своей половине поля, а дончане побежали отыгрываться: сначала Судаков со стандарта целил низом в ближний угол – вратарь забрал, а затем Конопля попытался обострить дальним ударом – над перекладиной.

После перерыва уже Элиас замыкал подачу Кевина с левого фланга в центр штрафной, но пробил мимо дальней штанги. Впоследствии уже Марлон промазал метров с 20-ти после быстрой атаки Шахтера. В конце встречи Алиссон отдавал в штрафную на Глущенко, однако тот не смог переиграть вратаря. На последней минуте честь "горняков" мог спасать Кевин, однако не смог как следует воспользоваться отскоком после подачи с углового Алиссона. Как следствие, неожиданное поражение "горняков".

Следующим запланированным поединком Шахтера является матч 2-го тура квалификации Лиги Европы против турецкого Бешикташа. Игра состоится в четверг, 24 июля, в Стамбуле. Начало встречи в 21:00.

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