Выход Боруссии в финал Лиги чемпионов – сенсация и неожиданная история. А пишут эту историю такие же сенсационные футболисты. На верхушке этого перечня нешаблонных героев – правый защитник "шмелей" Джулиан Райерсон.

После второго полуфинала между Дортмундом и ПСЖ один норвежский портал задался риторическим вопросом – проверяли ли сумку Джулиана Райерсона на выходе со стадиона? Если да, то в ней должны были найти Килиана Мбаппе. За исключением нескольких эпизодов, нападающий парижан выглядел бледно и неубедительно. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о главной причине неудачной игры французской звезды – 26-летнем защитнике Боруссии Джулиане Райерсоне.

Сразу после выхода Боруссии в финал ЛЧ у норвежца спросили – кого он хочет видеть в соперниках 1 июня на Уэмбли. Многих ответ удивил и даже возмутил. "Реал или Бавария – мне безразлично. Это все одно дерьмо", – с улыбкой заявил Райерсон.

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А как оценить высказывание норвежца в адрес нападающего ПСЖ Брэдли Барколя? У Райерсона получился интересный диалог с журналистом TV2 после игры с парижанами.

– У нас не было особого плана, чтобы укротить Мбаппе. У них есть он, Дембеле и... Я даже не знаю, как зовут того, кто играет на моем фланге.

– Барколя, – помог Джулиану репортер.

Сложно назвать это пренебрежительностью. Судя по всему, Райерсон просто максимально нетипичный футболист. Это проявляется не только в высказываниях, но и в его образе. Например, на тренировку от приезжает на винтажном Mercedes 190 SL Retro.

Terzic: "Our players can buy whatever they want […]."



Julian Ryerson: pic.twitter.com/tup0oW9hV0 — Stefan Buczko (@StefanBuczko) May 25, 2023

Его одежда – еще один способ проявить себя.

А как вам цвет волос?

"Я отношусь к вещам по-особенному. Я вырос рядом со старыми автомобилями, поскольку у моего папы всегда были такие. И это просто замечательное развлечение – путешествовать с опущенной крышей под ярким солнцем. Что касается розовых волос, я не слишком об этом думал... Это было спонтанное событие во время отпуска. Иногда мне просто приходит в голову сделать подобные вещи", – объясняет Райерсон.

Зато в коллективе Джулиан ведет себя очень сдержанно и даже незаметно. "В раздевалке я в целом спокойный, я не стремлюсь слишком выпячиваться. Я делаю свою работу", – говорит норвежец. Возможно, именно поэтому он долгое время оставался в тени (не только звезд Холанда и Эдегора). Даже норвежские СМИ не часто писали об одном из самых заметных местных футболистов. И для многих в Норвегии этот парень все еще остается загадкой.

Каждой команде нужен такой игрок. Он мало говорит и просто упорно работает. Он как питбуль на поле, – недавно сказал о партнере Эмре Джан.

Очень доволен подопечным и Эдин Терзич, который отмечает работоспособность Райерсона и называет олицетворением команды – Джулиана, как и Боруссию, недооценивают. В прессе норвежца окрестили реинкарнацией Лукаша Пищека – польского правого защитника, который провел за Дортмунд более трех сотен матчей и стал клубной легендой.

Хотя сначала история Райерсона на Сигнал Идуна Парк не была столь успешной. Кто-то критиковал его внешность, называя хипстером-баристой, а некоторые обвиняли спортивного директора "шмелей" Себастьяна Келя в провальном трансфере. Впрочем, Боруссия не сильно рисковала, покупая за 5 миллионов евро адаптированного к немецкому футболу защитника.

К тому времени за спиной Райерсона были пять сезонов в составе Унион Берлин, с которым норвежец прошел путь из второй Бундеслиги в еврокубки. Джулиан развивался вместе со столичным клубом и достиг определенного предела – ему нужен был новый вызов, который он получил в Дортмунде.

Похожие истории уже случались в жизни норвежца по меньшей мере дважды. В 15 лет он покинул родной Люнгдаль ради Викинга, а в 21 переехал в Германию. Кстати, о Люнгдале, где прошло детство парня. Это небольшой городок на юге Норвегии с десятью тысячами жителей. Там Джулиан начинал заниматься футболом (родители возили малого на тренировки на велосипедах) вместе со своим двоюродным братом Матиасом Расмуссеном, который также стал профессиональным футболистом и выступает сейчас за бельгийский Унион Сент-Жилуаз. Интересно, что Райерсон старше брата всего на неделю.

Защитник Боруссии с детства был очень неуступчивым и амбициозным. Это в определенной степени определяет стиль его игры. А лучшая его иллюстрация – вот этот голевой забег в сентябрьском матче против Хоффенхайма.

Кроме выносливости, умения работать под давлением, хорошей скорости и агрессии в атаке, Райерсон дает команде надежность. Практически в каждом поединке Боруссии норвежец – среди лидеров по точности передач. Он не из тех футболистов, которые бездумно выбивают мяч подальше.

Возьмем к примеру полуфинальные матчи с ПСЖ. В Париже Джулиан выполнил 85% точных передач (лучший показатель только у центрбека Нико Шлоттербека). В домашней игре Райерсон имеет эталонный показатель в 92% точности (46 из 50 пасов были точными). Важно то, что эти передачи не являются стерильными и несут угрозу воротам соперника. Норвежец обостряет и делает это эффективно. Восемь из девяти передач в финальную треть поля в домашнем матче с ПСЖ были точными.

Даже во время обводок Райерсон не часто теряет мяч. Он является седьмым в Бундеслиге по успешности обыгрышей. Из-за антропометрии Джулиан не слишком эффективен в борьбе, хотя в контексте обороны его показатель вполне приличный. Норвежец нередко вступает в борьбу – только двое игроков в текущем сезоне ЛЧ делали это чаще.

Еще одно преимущество норвежца – универсализм. В Дортмунде он играет на правом фланге защиты, хотя за Унион Берлин периодически закрывал левое крыло, а раньше вообще действовал в нападении и средней линии. Джулиан замечает – этот опыт сейчас ему очень помогает.

А пока сердца фанатов заполоняют такие, как Беллингем, Холанд или Левандовски, значительную часть невидимой работы выполняют такие простые ребята, как Райерсон. Они редко получают награды, о них не так активно распространяют трансферные слухи и они обычно не попадают на первые полосы газет. Но без них выиграть Лигу чемпионов нереально. 1 июня у Боруссии будет шанс. В частности, и потому, что в желто-черной футболке выйдет Джулиан Райерсон.