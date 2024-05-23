Мануэль Локателли и Чиро Иммобиле не попали даже в предварительную заявку сборной Италии на Евро-2024.

В четверг, 23 мая, главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти огласил предварительную заявку своей команды на чемпионат Европы. Главная неожиданность коснулась средней линии: полузащитник Ювентуса и чемпион Европы 2020 года Мануэль Локателли не поедет на Евро. А вот его одноклубник Николо Фаджиоли присутствует в списке. Что интересно, Фаджиоли пропустил почти весь сезон 2023/24 из-за дисквалификации – он делал ставки на матчи, что запрещено законом.

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Также в предварительной заявке "Скуадры адзурры" отсутствует форвард Лацио Чиро Иммобиле и вратарь Монцы Микеле Ди Грегорио, который провёл фантастический сезон в Серии А. Неожиданный вызов получили полузащитник Вероны Майкл Фолоруншо и полузащитник Торино Самуэле Риччи. Главному тренеру сборной Лучано Спаллетти придётся решить, каких четырёх игроков из этого списка из 30 игроков он исключит.

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