Нападающий Ворсклы Руслан Степанюк уже будто бы покинул полтавский клуб и имеет интересное предложение от другого украинского клуба.

Степанюк уже якобы попрощался с командой и покинул Ворсклу, утверждает Sport-express.ua.

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Отмечается, что у нападающего есть предложение от Металлиста 1925. Следует добавить, что контракт Руслана с Ворсклой подходит к концу 30 июня 2024 года.

К слову, Степанюк провел за Ворсклу 33 матча в этом сезоне, записав в свой актив 10 голов и 9 ассистов во всех соревнованиях. За полтавчан нападающий выступал с 2020 года (121 поединок, 34 гола и 29 результативных передач).

Металлист 1925, даже несмотря на приход спонсора в виде основателя криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова, имеет небольшие шансы на сохранение прописки в УПЛ – последнее место (23 очка) и отрыв от спасительных позиций в 2 балла.

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