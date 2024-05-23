Во вторник, 21 мая, Почеттино покинул пост главного тренера Челси по обоюдному согласию сторон. Однако это событие не повлияло на репутацию аргентинского специалиста – уже на следующий день английская пресса написала о серьёзном интересе к тренеру со стороны Манчестер Юнайтед. Позже появилась информация и о том, что Почеттино может получить предложение возглавить сборную Англии – об этом информирует The Telegraph.

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Сообщается, что перспектива работы в сборной Англии привлекает Почеттино – два года назад он объявил о своем желании стать преемником Гарета Саутгейта во время чемпионата мира в Катаре. Отвечая на вопрос в интервью The Athletic в 2022 году, Почеттино сказал: "Конечно, мои отношения с Англией всегда были очень хорошими. У нас очень хорошие отношения с академиями, мы стараемся развивать молодых игроков для сборной. Мне здесь довольно комфортно. Никогда не знаешь, что произойдет. Я открыт всему".

Согласно источнику, в услугах Маурисио также заинтересован саудовский Аль-Иттихад.

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