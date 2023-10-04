Патрик ван Леувен пока не смог заставить Шахтер играть в свой футбол. Соответственно,и с результатами есть проблемы. "Горняки" возглавляют турнирную таблицу, но за 9 туров набрали всего 19 очков, рискуя уступить лидерство Динамо, у которого аж три матча в запасе.

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Менеджмент донецкого клуба уже рассматривает сценарии, если с нидерландцем придется прощаться досрочно, утверждает Sport.ua. По информации источника, Шахтер уже контактировал с Игорем Тудором, которого хорошо знает Дарио Срна по совместным выступлениям в сборной Хорватии.

Следует заметить, что у этого специалиста уже есть немалый опыт работы с украинцами. Именно Тудор был инициатором перехода Руслана Малиновского в Марсель, из которого они ушли почти одновременно. Также он тренировал Артема Милевского в Хайдуке, а после отставки Тудор даже приглашал форварда вместе выпить виски на своей яхте.

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