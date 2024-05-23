Украина – Чехия: составы и бесплатная онлайн-трансляция второго матча "сине-желтых" на Евро U-17
17:17 - Читати українською
Подопечные Юрия Мороза сойдутся со сверстниками из Чехии. Ищите стартовый состав украинцев и бесплатную трансляцию матча на "Футбол 24".
Поединок между Украиной и Чехией стартует в 18:00 в кипрском Паралимине. Бесплатную трансляцию проведет "Суспільне". Также матч в прямом эфире можно смотреть в этой новости на "Футбол 24".
Напомним, Украина впервые за семь лет преодолела квалификацию на Евро в возрастной категории U-17. В первом матче наши ребята потерпели обидное поражение от Сербии со счетом 0:1. В параллельной встрече Чехия разгромила хозяев турнира – Кипр (5:0).
Ныне "сине-желтые" в группе А занимают 3-ю строчку. В последнем туре, который состоится 26 мая, они сойдутся с Кипром.
Стартовый состав сборной Украины:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter