Подопечные Юрия Мороза сойдутся со сверстниками из Чехии. Ищите стартовый состав украинцев и бесплатную трансляцию матча на "Футбол 24".

Поединок между Украиной и Чехией стартует в 18:00 в кипрском Паралимине. Бесплатную трансляцию проведет "Суспільне". Также матч в прямом эфире можно смотреть в этой новости на "Футбол 24".

Напомним, Украина впервые за семь лет преодолела квалификацию на Евро в возрастной категории U-17. В первом матче наши ребята потерпели обидное поражение от Сербии со счетом 0:1. В параллельной встрече Чехия разгромила хозяев турнира – Кипр (5:0).

Ныне "сине-желтые" в группе А занимают 3-ю строчку. В последнем туре, который состоится 26 мая, они сойдутся с Кипром.

Стартовый состав сборной Украины: