Россия и ее жалкие марионетки на оккупированных территориях Украины умеют только воровать и разрушать.

В сеть попал очень интересный монолог жителя так называемой "ДНР".

Донбасс Арену накрыло обломками ракеты – "власти ДНР" уверяют в работе ПВО

На видео он рассказывает о намерении руководства псевдореспублики полностью снести Донбасс Арену. Мол, главные опорные балки потрескались, а заменить их возможности нет. Так называемые "власти ДНР" якобы обещают потом построить новый, еще лучший стадион, но им не верит даже сам автор видео.

Напомним, строительство 52-тысячной Донбасс Арены длилось с 2006 по 2009 годы и обошлось Ринату Ахметову в 400 млн долларов. На стадоне проводились топ-матчи еврокубков с участием Шахтера, поединки сборной Украины и Евро-2012, в частности полуфинал. В мае 2014-го эта сказка закончилась с вторжением России на восточные территории Украины. Донбасс-Арена в руках террористов забыла о статусном футболе, начала приходить в упадок и с каждым годом становится все больше похожа на руину.

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