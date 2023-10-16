Патрік ван Леувен більше не є головним тренером Шахтаря. У понеділок, 16 жовтня, чемпіон України оголосив про його відставку.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Патріком ван Леувеном.

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Весь тренерський штаб нідерландця також покине клуб. Ван Леувен очолив Шахтар лише в липні цього року, а команда за цей час провела всього 12 матчів.

Зауважимо, що Шахтар наразі посідає третє місце в УПЛ, відстаючи на 2 очки від першого Кривбаса. У Лізі чемпіонів "гірники" треті у групі H, маючи 3 очки – стільки ж у Порту. У донецький клуб ван Леувен перебрався із Зорі, з якою здобув бронзові нагороди УПЛ 2022/23. Раніше нідерландець працював у Шахтарі, очолюючи молодіжну команду з 2006 по 2013 роки.

Раніше повідомлялось, що "гірники" контактували з екс-тренером Маліновського у Марселі та колишнім наставником Мілевського у Хайдуку Ігором Тудором, якого добре знає Даріо Срна за спільними виступами у збірній Хорватії.

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