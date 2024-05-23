Милевский открыл свой частный клуб для игры в FIFA (EA FC 24), о чем сообщил на своей кооперативной странице в Instagram.

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Так, Артем предлагает сыграть у него в гостях в FIFA, провести день с ребенком или сыграть в FIFA онлайн. Развлечения с Милевским стоят недешево. Поиграть у него дома в FIFA (сюда входят ужин и шапка из личной коллекции) – 30 000 грн. Для детей скидок нет – провести день с Артемом также обойдется в 30 000 грн. Милевский проведет тренировку, автограф и фотосессию и подарит футболку Динамо и мяч. А поиграть онлайн с Артемом в FIFA можно всего лишь за 5 000 грн.

Напомним, что Милевский выступал за Динамо с 2003 по 2013 годы, провел за киевлян 274 матча, в которых отметился 86 голами и 64 ассистами. Леоненко в составе Динамо сыграл в 129 матчах, записав в свой актив 79 голов и 20 ассистов.

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