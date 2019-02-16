Бернард: Мой трансфер в Шахтер хотел Ахметов, а Луческу не давал мне шанс

Хавбек Эвертона Бернард вспомнил свой переход в донецкий Шахтер.

"У меня были три очень тяжелых года с Луческу, с тренером, который не давал мне шанса. Мой трансфера в Шахтер хотел не тренер, а президент, и это было проблемой.

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Дела пошли лучше, когда в Шахтер пришел Паулу Фонсека. Как только он подписал контракт, сразу же обратился ко мне через агента и сказал, что рассчитывает на мою помощь. Это было важно, ведь я собирался уйти из клуба.

Фонсека – тренер, который мне очень помог. Благодаря Паулу я много узнал о тактике, о футболе. Я увидел, как много украинских футболистов, которые ранее не получали шанса, росли рядом с Паулу.

Он проделал отличную работу, привел Шахтер к чемпионству, сменил много в клубе и на поле, в игре команды. Уверен, однажды он станет успешным в сильном европейском чемпионате", – Zerozero.

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