Шахтер заявил Маркоса Антонио на УПЛ

Шахтер вскоре объявит о трансфере талантливого бразильца.

18-летний хавбек Маркос Антонио появился в заявке Шахтера на текущий сезон, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

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Ранее сообщалось, что бразилец присоединится к украинской команды после завершения Чемпионата Южной Америки U-20. Интересно, что "горняки" пока официально не объявили о переходе Маркоса.

В новой команде Антонио выступать под 88-м номером. Напомним, 18-летний Маркос является воспитанником Атлетико Паранаэнсе. В текущем сезоне он сыграл шесть матчей за португальский Эшторил.

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