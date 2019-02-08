toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ

Шахтер заявил Маркоса Антонио на УПЛ

22:55 72 Читати українською
Шахтер заявил Маркоса Антонио на УПЛ
Маркос Антонио / Instagram

Шахтер вскоре объявит о трансфере талантливого бразильца.

18-летний хавбек Маркос Антонио появился в заявке Шахтера на текущий сезон, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Шахтер хочет отдать Мудрыка в аренду в один из клубов УПЛ

Ранее сообщалось, что бразилец присоединится к украинской команды после завершения Чемпионата Южной Америки U-20. Интересно, что "горняки" пока официально не объявили о переходе Маркоса.

В новой команде Антонио выступать под 88-м номером. Напомним, 18-летний Маркос является воспитанником Атлетико Паранаэнсе. В текущем сезоне он сыграл шесть матчей за португальский Эшторил.

Маркос Антонио: что известно о потенциальном новичке Шахтера

Теги
Шахтер Шахтер Эшторил Эшторил Трансферы Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Маркос Антонио Маркос Антонио
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • У матери Роналду диагностировали рак
    Італія — 12:02557 У матери Роналду диагностировали рак
14
час
:
45
мин
Фулхэм
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук