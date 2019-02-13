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Новичок Шахтера Маркос Антонио попал в символическую сборную Копа Америка-2019 U-20

09:41 178 Читати українською
Новичок Шахтера Маркос Антонио попал в символическую сборную Копа Америка-2019 U-20
Маркос Антонио / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Бразилии U-20 Маркос Антонио стал одним из лучших игроков молодежного Копа Америка.

КОНМЕБОЛ назвала символическую сборную молодежного Копа Америка-2019. Единственным представителем Бразилии в этой команде стал Маркос Антонио, который в январе подписал контракт с Шахтером.

Шахтер заявил Маркоса Антонио на УПЛ

Бразилец провел на турнире 9 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи. Кроме того, Маркос выполнил наибольшее количество пасов (517), передач на половине поля соперника (258), а также совершил больше всех касаний к мячу (716).

Победителем молодежного чемпионата Южной Америки впервые в истории стала команда Эквадора, которая опередила на одно очко сверстников из Аргентины и на два – сборную Уругвая. Бразилия стала только 5-й.

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Теги
Шахтер Шахтер Мир Бразилия Бразилия Копа Америка Маркос Антонио Маркос Антонио
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