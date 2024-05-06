“Выиграли, поэтому настроение хорошее. В первом тайме играли плохо, после перерыва сразу забили – и стало легче. Колос, считаю, провел первый тайм на хорошем уровне, много контролировали мяч, и нам не было легко. Что изменилось после перерыва? Забили гол.

"Ярмоленко – это класс, капитан, тренер на футбольном поле": Суркис восхищен уровнем игры легенды Динамо

В раздевалке что-то было сказано? Да мы постоянно разговариваем в раздевалке. Но все, что происходит в раздевалке, остается там, и вы об этом никогда не узнаете. Мы понимаем, что сейчас у нас нет права на ошибку, поэтому нужно было выходить на второй тайм и обязательно забивать.

Уже в третьем матче подряд я выхожу на разных позициях (против СК Днепр-1 – вингером, против Вереса – инсайдом, а против Колоса – центрфорвардом – прим.) ? Я уже неоднократно говорил, что для меня, в принципе, все позиции не новые, я знаю, как играть и справа, и под нападающими, и нападающим. Ничего трудного для меня нет. Где тренерский штаб меня видит, там и буду играть", – поделился Ярмоленко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо разбило Колос (5:0) в матче 27-го тура УПЛ. Ярмоленко поучаствовал в первом взятии ворот, а спустя 3 минуты забил и сам.

Динамо без Ваната отгрузило 5 голов Колосу за тайм – Ярмоленко снова забил, киевляне запугивают перед Классическим