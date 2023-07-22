Товарищеский матч 22 июля 2023

Утрехт – Шахтер – 2:4

Голы: Клайбер, 79, Буссаид, 83 – Траоре, 2, Вьюнник, 30+1, Судаков, 58, Ракицкий, 84

Стартовый состав Шахтера: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов – Судаков, Бондаренко, Крыськив – Зубков, Траоре, Вьюнник.

На замену выходили: Трубин, Пузанков, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастильо, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси.

Поединок против 7 команды чемпионата Нидерландов сезона 2022/23 был для Шахтера последним шансом прервать неудачную серию на сборах в Нидерландах. В предыдущих трех матчах команда Патрика ван Леувена сыграла вничью с АЗ (3:3), после чего последовало два разгромных поражения – 0:5 от АЕКа и 0:3 от Аякса.

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Наставник "горняков" после неудачи с Аяксом сделал две замены в старте. Вместо Кащука и Сикана появились Вьюнник и Траоре. Бразильские новички – Педриньо и Невертон – начали в запасе, а кипер Дмитрий Ризнык снова вышел с первых минут. К слову, сегодняшняя дуэль с Утрехтом имела необычный формат – команды сыграли 4 тайма по 30 минут.

Шахтер молниеносно открыл счет. Уже на 2-й минуте Лассина Траоре направил мяч в сетку. Огромная заслуга в голе принадлежит Александру Зубкову, запрессинговавшему соперника в штрафной, а мяч после ошибки защитника Утрехта отскочил к буркинийскому нападающему. Впервые на текущем сборе подопечные ван Леувена повели в счете.

Такое начало добавило уверенности "горнякам". Шахтер играл первым номером, не дав нидерландской команде никаких шансов на своей половине. Но только половину тайма. На 22-й минуте Дмитрий Ризнык вступил в игру, забрав мяч, летевший в ближний угол. И тут же кипер Шахтера по-настоящему спас команду, в прыжке совершив эффектный сейв после удара Дувикаса головой.

На последних секундах первого тайма Шахтер забил во второй раз. Вьюник мощным ударом из-за пределов штрафной прошил кипера. 2:0 – "горняки" выдержали давление соперника, а в одной из контратак удвоили преимущество.

На второй тайм вышел один из последних новичков – Невертон сменил Вьюника. Достаточно быстро бразилец мог стать автором ассиста на Траоре, но Лассину опередил защитник. Активно вошел в игру быстрый вингер, который понравился и несколько раз обострял на левом фланге атаки. Но забил не он – Судакову на 58-й минуте удался мощный удар издали. Правда, и кипер сыграл далеко не лучшим образом. 3:0 за Шахтеру после половины игры.

На третий тайм ван Леувен выпустил другой состав (вышел и еще один дебютант – Педриньо), но полноценно понаблюдать за его действиями помешали технические проблемы с трансляцией. Из-за них не показали первый гол Утрехта, а на 83-й минуте счет стал 2:3. Буссаид качнул Корниенко и мощно пробил в дальний. Но тут же "горняки" забили четвертый – Ракицкий после навеса Кащука записал гол в свой актив.

В четвертом тайме близок к успеху был Кащук, который, однако, не сумел попасть в дальний угол ворот. Он же упустил еще один супершанс, пробив мимо ворот. За такую нереализацию едва не пришла расплата, но Пузанков спас после удара в ближний угол.

Напомним, первый официальный матч сезона 2023/24 Шахтер сыграет 29 июля. Соперником "оранжево-черных" в стартовом туре УПЛ станет Металлист 1925.

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