Шахтер сыграет последний спарринг на сборах в Нидерландах. Соперником "горняков" станет Утрехт. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Утрехт – Шахтер стартовал в 15:00 по киевскому времени. Это четвертый и последний контрольный поединок "горняков" на сборах в Нидерландах. Ранее подопечные Патрика ван Леувена сыграли вничью с АЗ (3:3), после чего последовало два разгромных поражения – 0:5 от АЕКа и 0:3 от Аякса. Соответственно сегодняшняя игра – последняя возможность для Шахтера прервать полосу неудач на сборах.

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Утрехт в сезоне 2022/23 финишировал на 7-м месте турнирной таблицы Эредивизи, не попав в еврокубки. Прямая видеотрансляция матча доступна в YouTube-канале Шахтера, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый состав Шахтера: Ризнык– Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов – Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив – Вьюнник, Траоре.

Запасные: Трубин, Пузанков, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастильо, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси.

Утрехт – Шахтер: онлайн-трансляция матча 22 07 2023