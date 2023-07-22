Товариський матч 22 липня 2023

Утрехт – Шахтар – 2:4

Голи: Клайбер, 79, Буссаїд, 83 – Траоре, 2, В'юнник, 30+1, Судаков, 58, Ракицький, 84

Стартовий склад Шахтаря: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов – Судаков, Бондаренко, Криськів – Зубков, Траоре, В'юнник.

На заміну виходили: Трубін, Пузанков, Твардовський, Конопля, Фарина, Козік, Педрінью, Ракицький, Корнієнко, Кастільйо, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоіров, Сікан, Келсі.

Поєдинок проти 7-ї команди чемпіонату Нідерландів сезону 2022/23 був для Шахтаря останнім шансом перервати невдалу серію на зборах у Нідерландах. У попередніх трьох матчах команда Патріка ван Леувена зіграла внічию з АЗ (3:3), після чого були дві розгромні поразки – 0:5 від АЕКа і 0:3 від Аякса.

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Наставник "гірників" після невдачі з Аяксом зробив дві зміни у старті. Замість Кащука і Сікана з'явилися В'юнник і Траоре. Бразильські новачки – Педрінью та Невертон – розпочали в запасі, а кіпер Дмитро Різник знову вийшов із перших хвилинах. До слова, сьогоднішня дуель із Утрехтом мала незвичний формат – команди зіграли 4 тайми по 30 хвилин.

Шахтар блискавично відкрив рахунок. Вже на 2-й хвилині Лассіна Траоре спрямував м'яч у сітку. Величезна заслуга у голі належить Олександру Зубкову, який запресингував суперника у штрафному, а м'яч після помилки захисника Утрехта відскочив до буркінійського нападника. Вперше на поточних зборах підопічні ван Леувена повели в рахунку.

Такий початок додав упевненості "гірникам". Шахтар грав першим номером, не даючи нідерландській команді ніяких шансів на своїй половині. Але тільки половину тайму. На 22-й хвилині Дмитро Різник вступив у гру, забравши м'яч, який летів у ближній кут. І тут же кіпер Шахтаря по-справжньому врятував команду, у стрибку здійснивши ефектний сейв після удару Дувікаса головою.

На останніх секундах першого тайму Шахтар забив вдруге. В'юнник потужним ударом з-за меж штрафного прошив кіпера. 2:0 – "гірники" витримали тиск суперника, а в одній із контратак подвоїли перевагу.

На другий тайм вийшов один із останніх новачків – Невертон змінив В'юнника. Доволі швидко бразилець міг стати автором асисту на Траоре, але Лассіну випередив захисник. Активно увійшов у гру швидкий вінгер, який сподобався і кілька разів загострював на лівому фланзі атаки. Але забив не він – Судакову на 58-й хвилині вдався потужний удар здалеку. Щоправда, і кіпер зіграв далеко не найкраще. 3:0 за Шахтарем після половини гри.

На третій тайм ван Леувен випустив інший склад (вийшов і ще один дебютант – Педрінью), але повноцінно постежити за його діями завадили технічні проблеми з трансляцією. Через них не показали перший гол Утрехта, а на 83-й хвилині рахунок став 2:3. Буссаїд хитнув Корнієнка і потужно пробив у дальній. Але тут же "гірники" забили четвертий – Ракицький після навісу Кащука записав гол до свого активу.

У четвертому таймі близьким до успіху був Кащук, який, однак, не зумів влучити в дальній кут воріт. Він же змарнував ще один супершанс, пробивши повз ворота. За таке марнотратство ледь не прийшла розплата, але Пузанков врятував після удару в ближній кут.

Нагадаємо, перший офіційний матч сезону 2023/24 Шахтар зіграє 29 липня. Суперником "помаранчево-чорних" у стартовому турі УПЛ стане Металіст 1925.

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