Контрольный матч

Аякс – Шахтер – 3:0

Голы: Кудус, 19 (пен), 34, Бергвейн, 32

Состав Шахтера: Ризнык (Твардовский, 46) – Гочолеишвили (Козик, 74), Бондарь, Матвиенко (Ракицкий, 62), Топалов (Корниенко, 62) – Бондаренко (Траоре, 74) – Кащук (Вьюнник, 46), Крыськив (Очеретько, 46), Судаков (Кастильо, 74), Зубков (Тоиров, 46) – Сикан (Келси, 46).

Шахтер продолжает подготовку к сезону через товарищеские матчи. Несколько дней назад "горняки" разгромно проиграли АЕКу, но в том спарринге не было многих основных футболистов. Сегодня же вернулись участники молодежного Евро – Судаков, Бондаренко, Крыськив, Сикан и Кащук вышли в стартовом составе. Дебютировал в воротах Ризнык.

Аякс провалил прошлый сезон – амстердамцы прогадали с тренером и не попали в Лигу чемпионов. Последний герой феноменального Аякса-2018/19 Тадич ушел, команда обновилась молодежью, однако известные футболисты в составе остались. В частности, против Шахтера вышли Бергвейн, Клаассен, Ренш и Кудус.

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Шахтер не готов к сезону

Сегодня мы увидели прототип основного состава Шахтера на первые матчи сезона. Команда Патрика ван Леувена оказалась вообще не боеспособной против Аякса. Новый тренер закладывает физическую подготовку, еще 10 дней до начала чемпионата Украины, однако футболисты явно не готовы. Ни физически, ни психологически – очень часто игроки теряли концентрацию.

Отрицательно выделялся Судаков. Креативный лидер команды несколько раз обрезал Шахтер на своей половине. После простых ошибок Георгия соперник получал голевые моменты. Бергвейн и Кудус постоянно выходили на ударные позиции – где-то спасал Ризнык, где-то каркас ворот. Партнеры заразились от Судакова и тоже начали дарить мяч даже без прессинга Аякса.

Когда Аякс усилил давление, Шахтер тотально поплыл. В конце первого тайма в штрафной "горняков" был пожар за пожаром. Кудус покатил вдоль ворот, Расмуссен пропустил, а Бергвейн легко забил. Возможно, это следствие усталости после Евро-2023. Судаков, Бондаренко и Крыськив еще имеют время, что переварить нагрузку ван Леувена и восстановиться.

В составе Шахтера есть большая дыра

Другой антигерой – Топалов. Шахтер из-за драки с Днепром-1 потерял на 3 первых матча чемпионата Ракицкого и Корниенко, поэтому тренерский штаб наигрывает слева в обороне Топалова. Фактически это единственный вариант. Что очень грустно. Дмитрия сегодня просто сожрали Ренш и Кудус.

Топалов не успевал, пускал оппонентов себе за спину, позволял строить композиции. Уже в середине первого тайма он упустил забег Ренша и сфолил на пенальти (Кудус уверенно реализовал). Топалов никак не отредактировал свою игру, поэтому Кудус до перерыва издевался над украинцем. Мохаммед обыгрывал на скорости и включал дриблинг.

Один из прорывов Кудуса завершился голом из офсайда, другая дуэль против Топалова привела к удару в перекладину. В конце концов, ганец таки воспользовался возможностью оформить дубль – получил классный пас в разрез от Бергвейна, выиграл позицию у Топалова и переиграл Ризныка. Кудус – герой матча. И это результат работы Топалова.

53 минуты без ударов

В плане работы с мячом мы увидели привычные проблемы для Шахтера Йовичевича и молодежки Ротаня. "Горняки" хорошо разыгрывают из глубины, но в последней трети не хватает креатива. Выход в атаку базировался на дальних передачах от Судакова, Бондаренко и Крыськива. Сами пасы были неплохими, но Сикан традиционно цеплялся за мяч реже, чем никогда.

Уже во втором тайме, когда на острие появился Келси, атаки стали более интересными и острыми. Для передач Судакова наконец-то появился адресат. Келси на пару с Судаковым разогнал шикарную контратаку, но Георгию снова не хватило сил на хорошее завершение. А еще Вьюнник запрессинговал Бесси, однако упустил стопроцентный момент.

После перерыва, когда Аякс полностью сменил состав, Шахтеру стало легче. Однако все атакующие достижения можно описать одним фактом – дончане впервые пробили по воротам на 53 минуте. Это был дальний удар Судакова. Долгое время единственным источником остроты были прострелы и подачи с правого фланга Гочолеишвили. Впрочем, опять же, под эти прострелы нужен не Сикан.