Динамо Киев и Рудар из Словении сыграли в контрольном матче на сборах. Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 22 июля 2023

Динамо (Киев) – Рудар (Велье) – 6:1

Динамо: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малыш (Тымчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадани, 81), Буяльский (Кабаев, 61), Волошин (Леднев, 41; Караваев, 81), Шапаренко (Шепелев, 41; Андриевский, 81), Ярмоленко (Диалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Бенито, 41; Горбач, 81).

Голы: Бражко (21), Шапаренко (37), Диалло (54), Караваев (83, 113), Рамадани (117) – Блудек (6).

Киевское Динамо провело очередной матч на тренировочном сборе в Австрии. В этот раз соперником команды Луческу стал представитель Второго дивизиона чемпионата Словении – Рудар. Поединок прошел в необычном формате – команды сыграли три тайма по 40 минут каждый.

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Динамо плохо начало поединок, пропустив с углового на шестой минуте матча. Но уже к первому перерыву "бело-синие" повели в счете благодаря точным выстрелам Владимира Бражко и Николая Шапаренко.

Во втором тайме киевляне полностью взяли игру под контроль, что и отразилось на результате – еще один "сухой" мяч влетел в ворота соперников. Гол на счету Диалло.

Третий тайм киевляне вообще провели блестяще, огорчив соперника еще трижды. Дубль оформил Александр Караваев, еще один гол на счету Рамадани.

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