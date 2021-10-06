Шахтер проявляет интерес к форварду Галатасарая Мостафе Мохамеду, сообщает Fotospor.

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23-летний нападающий выступает за турецкий клуб на правах аренды из египетского Замалека – контракт с "желто-красными" действует до 30 июня 2022 года. По информации источника, в январе станут понятны планы стамбульцев относительно дальнейшей судьбы форварда. После этого Шахтер и будет готов открыть переговоры с тем клубом, который будет ответственен за дальнейшую судьбу игрока. Именно непростая ситуация вокруг трансфера Мохамеда заставляет "горняков" ждать.

Напомним, Шахтер ищет форварда на замену Лассине Траоре, который получил серьезную травму колена в матче Лиги чемпионов против Интера в результате столкновения с защитником Дюмфрисом.

К слову, в текущем сезоне Мохамед провел за Галатасарай 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. За плечами Мостафы также 6 поединков и 1 забитый мяч в составе национальной сборной Египта. Transfermarkt оценивает его в 6,5 млн евро.

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