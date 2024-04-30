"Во-первых, я хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция, и сейчас моя цель – как можно скорее выздороветь, и я надеюсь увидеть вас на Евро.

Миколенко оказался перед серьезной дилеммой – лидер сборной Украины рискует повторить судьбу Шевченко

Эвертонцы, вы были невероятны в этом сезоне, особенно в дерби. Поэтому я встал после повреждения и играл, сколько мог. До встречи в следующем сезоне, "ириски", – написал украинский защитник в своих соцсетях.

Виталий Миколенко получил травму в матче 29-го тура против Ливерпуля. У украинца диагностировали разрыв связки голеностопа. Приблизительный срок восстановления будет длиться шесть недель.

В текущем сезоне украинский защитник отыграл за Эвертон в 34 играх, забив два гола.

Напомним, что Миколенко является основным игроком для сборной Украины, которая добыла путевку на Евро-2024. Турнир стартует 14 июня. На групповом этапе команда Реброва сыграет против Румынии, Бельгии и Словакии.

"Кристиан Шевченко – наш казак, мы научили его лозунгу "Слава Украине": Динамо не подошел, зато Байеру положил шедевр