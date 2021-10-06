Шахтер сообщил сроки восстановления Траоре – все хуже, чем ожидалось
Донецкий клуб получил плохие новости. Форвард Лассина Траоре точно не поможет команде в сезоне 2021/22.
"У Траоре серьезная травма – повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели его ожидает операция, сейчас мы его к ней готовим.
Пока нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года", – заявил начальник медицинской службы первой команды Шахтера Артур Глущенко в комментарии пресс-службе.
Интересно, что ранее медиа со ссылкой на слова генерального директора "горняков" Сергея Палкина сообщали, что Лассине понадобится около 7 месяцев на реабилитацию.
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Напомним, Траоре получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против Интера в результате столкновения с защитником Дюмфрисом. До повреждения в активе Лассины было, в частности, 4 поединка в квалификации ЛЧ (1 гол) и 2 на групповом этапе.
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