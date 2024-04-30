Олег Дулуб не сможет рассчитывать на Дениса Норенкова, который травмировался и ждет операцию.

Уже на 12-й минуте матча 25-го тура УПЛ между Александрией и ЛНЗ защитник черкасцев Денис Норенков получил травму и вынужден был покинуть поле. 27-летний оборонец получил вывих и повредил связку плеча.

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По информации "ТаТоТаке", в среду, 1 апреля, Денис ляжет на операцию, которую сделает в Киеве директор Центра спортивной травматологии и восстановительной медицины Михаил Риган. Соответственно, этот сезон для игрока можно считать законченным.

Напомним, в текущем первенстве Норенков провел за ЛНЗ 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Команда Олега Дулуба после 26-ти туров идет седьмой, набрав 32 очка.

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