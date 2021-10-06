Шахтар проявляє інтерес до форварда Галатасарая Мостафи Мохамеда, повідомляє Fotospor.

Шахтар повідомив терміни відновлення Траоре – все гірше, ніж очікувалось

23-річний нападник виступає за турецький клуб на правах оренди з єгипетського Замалека – контракт з "жовто-червоними" чинний до 30 червня 2022 року. За інформацією джерела, у січні стануть зрозумілі плани стамбульців щодо подальшої долі форварда. Після цього Шахтар і буде готовий відкрити переговори з тим клубом, який буде відповідальний за подальшу долю гравця. Саме непроста ситуація навколо трансферу Мохамеда змушує "гірників" чекати.

Нагадаємо, Шахтар шукає форварда на заміну Лассіні Траоре, який зазнав серйозної травми коліна у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера внаслідок зіткнення із захисником Дюмфрісом.

До слова, у поточному сезоні Мохамед провів за Галатасарай 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. За плечами Мостафи також 6 поєдинків і 1 забитий м'яч у складі національної збірної Єгипту. Transfermarkt оцінює його у 6,5 млн євро.

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