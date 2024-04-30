Полузащитник берлинской Герты, победитель Лиги Европы в составе Айнтрахта Аймен Баркок получил телесные повреждения после посещения одного из ночных клубов Берлина. Футболисту сломали нос и челюсть.

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По информации Bild, после избиения Баркока отвезли в медицинскую клинику и в срочном порядке прооперировали. Под наблюдением врачей футболист будет находиться еще несколько дней. Вероятно, сезон во второй Бундеслиге Герта завершит уже без него.

"Ужасное известие мы получили. Аймен Баркок был избит в ночном клубе. Ему сделали операцию на лице, и в ближайших матчах он участвовать не будет", – сообщается на странице Герты в твиттере.

Начато расследование, Полиция ищет злоумышленников.

Герта потеряла возможность вернуться в первую Бундеслигу. Сейчас идет восьмой в турнирной таблице, а лучшие шансы повыситься в классе за три тура до финиша имеют Санкт-Паули и Гольштайн.

Контракт Баркока принадлежит Майнцу, а за Герту он играет на правах аренды.

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