Нападающий Шахтера Лассина Траоре покинул поле НСК Олимпийский из-за болезненной травмы в матче против Интера.

В игровом эпизоде Дюмфрис пытался сыграть головой в падении и травмировал Лассину Траоре, влетев ему в колено.

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Нападающий Шахтера не смог самостоятельно покинуть поле – врачи вывезли его с поля, а вместо Траоре вышел Тете.

К слову, Лассина провел за "горняков" 13 поединков в текущем сезоне, в которых забил 9 голов.

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