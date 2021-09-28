Шахтер – Интер: Траоре вынесли на носилках в дебюте матча – жуткие кадры
20:16 - Читати українською
Нападающий Шахтера Лассина Траоре покинул поле НСК Олимпийский из-за болезненной травмы в матче против Интера.
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В игровом эпизоде Дюмфрис пытался сыграть головой в падении и травмировал Лассину Траоре, влетев ему в колено.
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Нападающий Шахтера не смог самостоятельно покинуть поле – врачи вывезли его с поля, а вместо Траоре вышел Тете.
К слову, Лассина провел за "горняков" 13 поединков в текущем сезоне, в которых забил 9 голов.
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