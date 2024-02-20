Шахтер и Оболонь определились с болельщиками на домашних матчах – ранее "горняки" жаловались на "полевые условия"
Клубы УПЛ продолжают искать варианты размещения зрителей на трибунах стадионов.
Шахтер на своем сайте объявил, что будет проводить домашние матчи при поддержке болельщиков. Команда будет играть на Арене Львов и сможет принимать около 500 фанатов – весь доход от продажи билетов будет направлен на социальные проекты и благотворительность.
Два клуба начали продажу билетов на матчи УПЛ – это будет первый официальный камбэк болельщиков на трибуны
Распределение доступной квоты билетов будет выглядеть так: 20% бесплатных пропусков для военных, 40% рublic-тикетов (все средства с продажи пойдут на ВСУ), 20% VIP-билетов (все средства с продажи пойдут на ВСУ) и 20% приглашений для технического персонала и участников соревнований. К слову, ранее главной проблемой Арены Львов называли расположение стадиона, который находится фактически в поле и вокруг нет каких-то укрытий.
Получила разрешение на проведение матчей со зрителями и киевская Оболонь. По сообщению пресс-службы "пивоваров", Оболонь-Арена сможет принять 1500 болельщиков. Преданных поклонников "пивоваров" ждут уже на первый официальный поединок года.
Напомним, ближайший домашний матч Шахтера в УПЛ состоится 3 марта – соперником "горняков" станет Кривбасс. Оболонь 26 февраля дома будет принимать Черноморец.
Отметим, что ранее о возвращении зрителей на домашние матчи объявили Александрия, Верес, Рух и Шахтер, в свою очередь Заря, Металлист 1925, СК Днепр-1 и Черноморец будут играть без болельщиков. Ворскла пока находится на стадии переговоров с военной администрацией.
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