Шахтер на своем сайте объявил, что будет проводить домашние матчи при поддержке болельщиков. Команда будет играть на Арене Львов и сможет принимать около 500 фанатов – весь доход от продажи билетов будет направлен на социальные проекты и благотворительность.

Два клуба начали продажу билетов на матчи УПЛ – это будет первый официальный камбэк болельщиков на трибуны

Распределение доступной квоты билетов будет выглядеть так: 20% бесплатных пропусков для военных, 40% рublic-тикетов (все средства с продажи пойдут на ВСУ), 20% VIP-билетов (все средства с продажи пойдут на ВСУ) и 20% приглашений для технического персонала и участников соревнований. К слову, ранее главной проблемой Арены Львов называли расположение стадиона, который находится фактически в поле и вокруг нет каких-то укрытий.

Получила разрешение на проведение матчей со зрителями и киевская Оболонь. По сообщению пресс-службы "пивоваров", Оболонь-Арена сможет принять 1500 болельщиков. Преданных поклонников "пивоваров" ждут уже на первый официальный поединок года.

Напомним, ближайший домашний матч Шахтера в УПЛ состоится 3 марта – соперником "горняков" станет Кривбасс. Оболонь 26 февраля дома будет принимать Черноморец.

Отметим, что ранее о возвращении зрителей на домашние матчи объявили Александрия, Верес, Рух и Шахтер, в свою очередь Заря, Металлист 1925, СК Днепр-1 и Черноморец будут играть без болельщиков. Ворскла пока находится на стадии переговоров с военной администрацией.

Квартет команд УПЛ решил играть без болельщиков до конца сезона – клубы не могут гарантировать безопасность зрителям