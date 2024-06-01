Вингер Наполи и сборной Грузии Хвича Кварацхелия выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру. ПСЖ придется постараться, чтобы завершить сделку.

Парижане ищут усиление в атаку, поскольку Килиан Мбаппе покинул клуб. Руководство французов нацелилось на Хвичу Кварацхелию из Наполи.

ПСЖ не может договориться о трансфере Кварацхелии – предложенная сумма за игрока оказалась слишком маленькой

L'Equipe утверждает, что 23-летний грузин дал ПСЖ согласие на заключение долгосрочного контракта. При этом французскому клубу еще предстоит договориться с итальянским по поводу трансфера. По информации издания, указанная в итальянской прессе сумма (100 млн евро) не соответствует его реальной оценке.

В ПСЖ считают, что его стоимость ближе к 60 млн. Парижане не исключают возможности включения в сделку своих футболистов, чтобы снизить объем выплат.

Впрочем, Наполи имеет свой план. Президент неаполитанцев де Лаурентис предложит Хвичи новый контракт, в котором будет прописана клаусула, во избежание посягательств со стороны каких-либо европейских грандов. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, действующее соглашение Кварацхели с Наполи действует до 2027 года. В общем грузин сыграл за итальянский клуб в 88 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 26 ассистов.

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