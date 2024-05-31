"У нас было время подготовиться к игре, и я вижу в раздевалке сосредоточенность, настрой и уверенность в себе перед важнейшей игрой сезона. Мы с большим уважением относимся к нашим соперникам, и я надеюсь, что все пройдет хорошо.

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Я счастлив быть здесь. Это не впервые и, надеюсь, не в последний раз. Мы получили удовольствие от отбора, это все, что я могу сказать. Сейчас важна максимальная уверенность в моих спортсменах, которые отдадут все, как Родриго, который был, есть и будет важным. В этом нет никаких сомнений.

Выйдет ли Куртуа завтра на поле? Лунин переболел гриппом и поедет на Уэмбли. Он в порядке. Но завтра он будет на скамейке запасных, будет играть Куртуа.

Приоритет – донести до игроков четкие идеи. Я буду максимально прямым, потому что чем больше я буду прямым, тем меньше команда будет нервничать. Я буду действовать тактически. Эмоции приходят позже, и каждый справляется с ними в соответствии со своим характером. Перед игрой будут негативные эмоции, но страх – это важная часть того, чтобы делать вещи хорошо, мы должны это знать. Мы показали качество и коллективное самопожертвование. И то, и другое будет ключевым завтра.

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Мы должны сыграть этот матч, самый важный в сезоне, и сделать это на историческом месте. Мы счастливы и надеемся завтра показать все, на что способны.

Наш характер, который проявляется на последних минутах зависит от обстоятельств. Но есть что-то особенное в этом клубе; так много раз это не может быть совпадением. Возможно, история, традиции, качество... Я не знаю, но это случалось много раз, а это значит, что это не совпадение.

Наша одержимость – соревноваться, выкладываться по максимуму в каждой игре. Иногда все идет не так, как хочется... но очевидно, что победа в Лиге чемпионов – это что-то очень важное. Однако, сезон уже был очень успешным, независимо от того, что произойдет завтра.

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Финал – это самый важный матч, но и самый опасный. Мы должны наслаждаться тем, что мы здесь, и мы это сделаем, но потом появится беспокойство, что что-то может пойти не так. Вы чувствуете, что победа в Лиге чемпионов очень близка, и боитесь, что она может ускользнуть.

Каждый из нас живет и справляется с этим по-своему. Надо делать все очень хорошо, не сдаваться и иметь немного везения. Когда доходишь до финала, чувствуешь, что успех очень близко, и начинаешь волноваться. Сегодня вечером, завтра утром, вечером... Много волнений и страха. Но когда ты проходишь через этот страх, если ты побеждаешь, ты становишься счастливее от того, что тебе это удалось", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, что Реал завтра, первого июня, сыграет в финале Лиги чемпионов против Боруссии Д. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

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