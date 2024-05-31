Атлетико активно работает над трансфером 26-летнего форварда Жироны, хотя в мадридском клубе нет консенсуса относительно приоритетной цели, отмечает журналист esRadio и Libertad Digital Давид Винуэса.

По информации источника, "матрасники" работают над усилением атаки, словно "трехглавая гидра". Симеоне поддерживает кандидатуру Довбика, но и не откажется от работы с Сёрлотом, если переговоры с Жироной провалятся.

Цыганков игнорирует новый контракт от Жироны – клуб боится дешевого бегства в АПЛ и не хочет пугать рекордным новичком

Спортдир Андреа Берта хотел бы пригласить именно норвежца, тогда как генеральный директор Анхель Хиль Марин отдаст предпочтение варианту, который окажется дешевле.

Увесь світ уважно спостерігає за перебігом Ліги чемпіонів. Адже залишатися осторонь цієї топової спортивної події просто неможливо. Обирайте чипси з асортименту Lay’s, щоб поринути з головою у вир футбольних подій.

Підтримуйте улюблену команду разом з Lay’s – спонсором Ліги чемпіонів! Є Lay’s? Буде футбол!

В то же время источники "Футбол 24" в Испании уверяют, что Серлот не хотел бы менять клуб из-за предстоящего рождения ребенка. Норвежец сменил семь клубов за шесть лет и наконец хотел бы осесть с семьей в уютном городе. В Вильяреале его все устраивает.

В конце концов "желтая субмарина" не собирается отпускать второго лучшего снайпера Ла Лиги менее чем за 38 млн евро – столько составляет клаусула 28-летнего нападающего. Атлетико считает эту сумму сильно завышенной и не собирается активировать пункт о выкупе. Ситуация с Довбиком – аналогичная. В обоих случаях "матрасники" настроены торговаться, включив по возможности в сделку собственных игроков.

Клаусула Довбика, по нашей информации, составляет 50 млн евро. Каталонцы владеют 70% прав на игрока, еще 30% – принадлежат датскому Митьюлланду, который тоже будет претендовать на свою долю от будущей продажи. Датчане рассчитывают получить до 10 млн евро.