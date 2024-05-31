Довбик против "трехголовой гидры": Симеоне определился с трансфером украинца, неожиданный клуб претендует на 10 млн
Лучший бомбардир чемпионата Испании Артем Довбик имеет все шансы перебраться из Каталонии в Мадрид.
Атлетико активно работает над трансфером 26-летнего форварда Жироны, хотя в мадридском клубе нет консенсуса относительно приоритетной цели, отмечает журналист esRadio и Libertad Digital Давид Винуэса.
По информации источника, "матрасники" работают над усилением атаки, словно "трехглавая гидра". Симеоне поддерживает кандидатуру Довбика, но и не откажется от работы с Сёрлотом, если переговоры с Жироной провалятся.
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Спортдир Андреа Берта хотел бы пригласить именно норвежца, тогда как генеральный директор Анхель Хиль Марин отдаст предпочтение варианту, который окажется дешевле.
В то же время источники "Футбол 24" в Испании уверяют, что Серлот не хотел бы менять клуб из-за предстоящего рождения ребенка. Норвежец сменил семь клубов за шесть лет и наконец хотел бы осесть с семьей в уютном городе. В Вильяреале его все устраивает.
В конце концов "желтая субмарина" не собирается отпускать второго лучшего снайпера Ла Лиги менее чем за 38 млн евро – столько составляет клаусула 28-летнего нападающего. Атлетико считает эту сумму сильно завышенной и не собирается активировать пункт о выкупе. Ситуация с Довбиком – аналогичная. В обоих случаях "матрасники" настроены торговаться, включив по возможности в сделку собственных игроков.
Клаусула Довбика, по нашей информации, составляет 50 млн евро. Каталонцы владеют 70% прав на игрока, еще 30% – принадлежат датскому Митьюлланду, который тоже будет претендовать на свою долю от будущей продажи. Датчане рассчитывают получить до 10 млн евро.