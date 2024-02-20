Шахтар на своєму сайті оголосив, що проводитиме домашні матчі за підтримки уболівальників. Команда гратиме на Арені Львів і зможе приймати близько 500 фанатів – весь дохід від продажу квитків буде спрямовано на соціальні проекти та благодійність.

Два клуби розпочали продаж квитків на матчі УПЛ – це буде перший офіційний камбек вболівальників на трибуни

Розподіл доступної квоти квитків виглядатиме так: 20% безкоштовних перепусток для військових, 40% рublic-тікетів (усі кошти з продажу підуть на ЗСУ), 20% VIP-квитків (усі кошти з продажу підуть на ЗСУ) та 20% запрошень для технічного персоналу й учасників змагань. До слова, раніше головною проблемою Арени Львів називали розташування стадіону, який знаходиться фактично у полі і навколо немає якихось укриттів.

Отримала дозвіл на проведення матчів з глядачами і київська Оболонь. За повідомленням прес-служби "пивоварів", Оболонь-Арена зможе прийняти 1500 вболівальників. Відданих прихильників "броварів" чекають вже на перший офіційний поєдинок року.

Нагадаємо, найближчий домашній матч Шахтаря в УПЛ відбудеться 3 березня – суперником "гірників" стане Кривбас. Оболонь 26 лютого вдома прийматиме Чорноморець.

Зазначимо, що раніше про повернення глядачів на домашні матчі оголосили Верес, Олександрія, Рух та Шахтар, натомість Зоря, Металіст 1925, СК Дніпро-1 та Чорноморець гратимуть без уболівальників. Ворскла поки перебуває на стадії переговорів з військовою адміністрацією.

Квартет команд УПЛ вирішив грати без уболівальників до кінця сезону – клуби не можуть гарантувати безпеку глядачам