Металлист 1925 на своей странице в Facebook сообщил о гибели воспитанника харьковского футбола – 29-летнего Ивана Харченко.

Погиб бывший футболист украинского клуба – он защищал Украину от россиян

Все произошло из-за попадания российской ракеты в пятиэтажный дом прошлой ночью. Добавим, что удар произошел около полуночи 31 мая, из-за которого три человека погибли и еще 23 ранены. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Другие ракеты попали рядом с пятиэтажным домом.

Добавим, что Иван Харченко занимался в академии Металлиста, после чего выступал за Металлист-2 и ФК Великая Багачка – одноименного поселка в Полтавской области.

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