Сразу четыре представителя элитного дивизиона побоялись брать на себя ответственность за жизнь и здоровье своих фанатов.

Как сообщалось ранее, Динамо первый весенний матч против Металлиста 1925, который должен был быть формально гостевым, сыграет на своем домашнем стадионе. Киевляне проведут эту дуэль без зрителей, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, кроме харьковчан, во втором круге свои домашние игры без болельщиков планируют играть также Заря, СК Днепр-1 и Черноморец.

Напомним, в Харькове, Одессе и Днепре регулярно раздаются сигналы воздушной тревоги и города подвергаются атаке дронов и ракетных ударов. Кроме того, рядом с Днепр-Ареной нет достаточного количества сертифицированных бомбоубежищ. Заря же свои домашние матчи будет проводить в Киеве на арене Левого берега и также не хочет брать на себя ответственность за жизнь болельщиков.

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