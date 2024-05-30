– Савио, Довбик – это игроки, благодаря которым мы сильно выросли. Важно то, что они заиграли почти с начала предсезонки. Я заметил, как быстро сформировался костяк команды, как новички впитывают все. Мы имели очень мало времени на адаптацию этих игроков. Довбику очень помогло то, что еще зимой пришел его земляк (Цыганков). Языковой барьер и адаптация прошли намного быстрее. У Савио был Ян Коуту, еще один молодой бразилец. Он помог ему немного адаптироваться ко всем особенностям клуба. Все это позволило быстро собрать команду.

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– Что вас поразило больше – таланты Савио или результативность Довбика?

– С Довбиком у нас было ощущение, что он станет важным игроком. Мы видели именно этот прототип игрока в команде. Савио всех удивил. Это самый большой талант, которого я тренировал. Предсказываю ему будущее на самом высоком уровне, – заверил Мичел в интервью Marca.

Добавим, что сохранить Савио на Монтиливи будет тяжело. Контракт бразильца принадлежит Труа, а инсайдеры уже давно отправили его в Ман Сити. Все клубы входят в City Football Group. Жирона могла бы арендовать Савио у англичан, но для этого нужно разорвать связи с CFG, как этого требует УЕФА.

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