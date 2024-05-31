Бавария мониторит ситуацию с Зинченко в Арсенале, сообщает Mirror. По инсайдерской информации, лондонский клуб готов отпустить Александра, если покупатель предложит около 45 миллионов евро.

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Новым тренером Баварии стал Венсан Компани, который был капитаном Зинченко в Манчестер Сити. Бельгиец хорошо знаком с возможностями Саши и может легко вписать его в свой футбол.

Левый фланг обороны Мюнхена нуждается в усилении, поскольку Дэвис готовится к трансферу. Также у Баварии есть Геррейро, который способен выполнять похожие к Зинченко функции со смещениями в центр.

Игрок сборной Украины сразу после прихода закрепился в статусе одного из лидеров Арсенала. Однако травмы ударили по перспективам. Весной Зинченко уступил место в старте Томиясу и Кивиору.