Шахтер готов к продаже Судакова – инсайдер раскрыл космическую сумму, от которой "горняки" начнут переговоры
18:17 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков может серьезно обогатить донецкий клуб.
Шахтер готов начать переговоры по трансферу Судакова с 70 млн евро, сообщает инсайдер Николо Скира.
Судаков публично просится в АПЛ и вспоминает Гвардиолу: "В Шахтере я достиг всего"
Добавим, что сам Георгий в недавнем интервью озвучил желание продолжить карьеру в АПЛ, отметив, что в составе Шахтера он уже достиг всего.
Напомним, в прошлом сезоне 21-летний хавбек провел 34 матча, оформив 10 голов и 6 ассистов. Transfermarkt оценивает Судакова в 25 млн евро.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter