Шахтер готов начать переговоры по трансферу Судакова с 70 млн евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Судаков публично просится в АПЛ и вспоминает Гвардиолу: "В Шахтере я достиг всего"

Добавим, что сам Георгий в недавнем интервью озвучил желание продолжить карьеру в АПЛ, отметив, что в составе Шахтера он уже достиг всего.

Напомним, в прошлом сезоне 21-летний хавбек провел 34 матча, оформив 10 голов и 6 ассистов. Transfermarkt оценивает Судакова в 25 млн евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?