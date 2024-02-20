Александрия и Рух объявили о начале продажи билетов на свои первые матчи в новом году в УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня в поединке 18-го тура будут принимать Шахтер, а Пономарев и Ко сыграют с Полесьем.

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На матче Александрии и Шахтера ожидается до 608 болельщиков, сообщает официальный сайт "горожан". Билеты можно приобрести онлайн по ссылке, а также в кассах КСК Ника в пятницу, 23 февраля. Стоимость пропуска 100 гривен. Участникам боевых действий проход на стадион будет бесплатный. При покупке билета в кассах должен прилагаться план эвакуации и перечень дополнительных мер безопасности.

В свою очередь, матч между Рухом и Полесьем, который состоится на Арена Львов, смогут посмотреть до 1000 человек, отмечает сайт львовян. Билеты предусмотрены в трех ценовых категориях: 150 грн, 800 грн (VIP-сектор с фуршетом и напитками) и 15 тысяч грн (стоимость одного SKY-Box в ложе на 12 человек). Оформить пропуск можно по ссылке.

Напомним, Александрия и Шахтер сыграют в понедельник, 26 февраля, в 13:00. Рух встретится с Полесьем на день раньше – 25 февраля, в 18:00.

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