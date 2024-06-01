Полузащитник Баварии Йозуа Киммих до сих пор не реши, за какую команду хочет выступать в сезоне 2024/25.

Мюнхенцы пригласили на должность главного тренера Венсана Компани. Йозуа Киммих как можно скорее хочет понять, как его собирается использовать новый главный тренер Баварии, а лишь потом решать вопрос с пролонгацией контракта.

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По данным Bild, 29-летний полузащитник может рассмотреть возможность перехода в Реал. В отличие от Барселоны, мадридцы смогут удовлетворить финансовые запросы футболиста. Вариант с "кулес" пока не так актуален.

Напомним, что действующее соглашение Киммиха с Баварией заканчивается летом 2025 года. В общем полузащитник сыграл за мюнхенцев в 390 матчах, в которых забил 42 гола и отдал 104 ассиста.

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