Уже через неделю украинская Премьер-лига выходит из зимнего отпуска. Впервые за долгое время команды получат поддержку в виде зрителей на трибунах.

Как сообщалось ранее, представители УПЛ получили разрешение на допуск болельщиков на трибуны. У каждого клуба будет свой лимит, определенный и утвержденный местной военной администрацией.

Клуб УПЛ получил разрешение на допуск болельщиков на стадион – камбэк состоится сразу после возобновления чемпионата

По информации KDK, Черноморец готов принять на одноименном стадионе от 1 до 2 тысяч фанатов. Шахтер на Львов-Арене ограничится присутствием 400 зрителей – такое небольшое количество объясняется расположением стадиона, который находится фактически в поле и вокруг нет каких-то укрытий. Верес ранее сообщал о возможности допуска до 1300 фанатов.

До сих пор не определились с цифрами Динамо, Кривбасс и Полесье. Киевляне рассчитывают на подземный переход на Европейской площади, поскольку до Майдана Независимости 800 метров (а согласно требованию должно быть не более 500 метров).

Зато удивили количеством Карпаты. Главный претендент на выход в УПЛ готов принять 3000 болельщиков. "Зелено-белые" проводят домашние матчи на стадионе Украина, который находится ближе к центру Львова, поэтому там есть больше вариантов с укрытиями.

Напомним, УПЛ после зимнего перерыва стартует матчем между ЛНЗ и Кривбассом, который состоится в пятницу, 23 февраля.

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